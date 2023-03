A inadimplência em Lajeado se elevou em relação aos dois primeiros meses do ano, registrando índice de 26,6% (ante 26% em fevereiro e 25,5% em janeiro). A informação, que tem origem no banco de dados da Boa Vista do dia 6 de março, integra um trabalho de monitoramento mensal realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Lajeado, buscando alertar o comércio e evitar prejuízos à saúde financeira das empresas. O dado acima representa 17.087 CPFs com restrições para compras no crediário, de um total de 64.214 CPFs ativos no município.

O Rio Grande do Sul também registrou uma adição de 0,5%, chegando a 30,1% e alcançando o maior índice desde junho de 2020. Quanto ao perfil dos inadimplentes, a maioria em Lajeado segue sendo do sexo masculino (50,1%) na faixa etária dos 30 e 34 anos (18,3%) com renda entre um e dois salários mínimos (40,3%). Em âmbito estadual, a predominância fica entre as mulheres (50,8%), com idade superior a 65 anos (15,7%) e que recebem entre meio e um salário mínimo (40,4%).