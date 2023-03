A comunidade empreendedora da região Norte do Estado ganhou um Espaço de Negócios do Sebrae, em Passo Fundo. Localizado na Rua General Osório 1301, no Centro da cidade, o empreendimento foi inaugurado nesta semana.

Com área total de 283m², o empreendimento conta com uma moderna estrutura que remete ao conceito dos coworkings, com design inovador, mesas compartilhadas e ambiente climatizado de atendimento, além de salas para capacitações e oportunidades de networking. O horário de atendimento ao público é das 9h às 12h e das 13h às 18h, de segunda a sexta-feira.

"Não é todo dia que temos a alegria e a oportunidade de fazer uma entrega desta importância para uma cidade tão pujante e inovadora como Passo Fundo. Nossos mais recentes investimentos na região giram em torno dos R$ 33 milhões nos últimos quatro anos. Todo esse contexto ajuda a explicar o porquê de estarmos aqui reforçando ainda mais nossa presença junto aos empreendedores", destacou o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy.