Mais uma oportunidade para se vacinar contra a Covid passa a ser oferecida à população hamburguense a partir do sábado (11). O Bourbon Shopping Novo Hamburgo ganha semanalmente, sempre aos sábados, um ponto de vacinação, em um espaço no andar térreo, com a imunização sendo realizada das 13h às 18h.

A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde e do shopping, com previsão inicial de duração até maio deste ano. No ponto de vacinação será aplicada a primeira, segunda ou terceira dose (primeiro reforço) da vacina contra a covid em pessoas de 12 anos ou mais. Já a quarta dose (segundo reforço) será aplicada em pessoas de 18 anos ou mais, além da vacina Pfizer Bivalente para o grupo prioritário. Não serão vacinadas crianças no local.

Para receber a primeira dose da vacina é preciso apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência em Novo Hamburgo ou cartão do SUS. Para as demais doses, é preciso apresentar comprovante de vacinação das doses recebidas anteriormente e documento de identificação.