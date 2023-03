Antigomobilistas de diferentes regiões, estados e países estarão em Teutônia no 13º Encontro Nacional de Veículos Antigos. O evento acontecerá de 17 a 19 de março no Centro Administrativo. O encontro terá ingresso gratuito na noite de sexta-feira e no sábado até às 13h. Depois deste horário e no domingo a entrada terá o custo de R$10,00 por pessoa.

Além dos veículos haverá brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, restaurante oficial, praça de alimentação, mercado de pulgas, memorabília, artesanato, agroindústrias e área para camping e churrasco. O encontro é aberto a todas as categorias de veículos antigos com mais de 30 anos de fabricação, nacionais e importados, com exceção para veículos considerados clássicos