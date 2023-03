Centro cirúrgico de hospital em Santa Cruz do Sul deve ser aberto no fim do mês

O governador Eduardo Leite visitou, nesta terça-feira (7), as obras do novo centro cirúrgico do Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul, considerado referência para cirurgias oncológicas para 50 municípios. A visita foi acompanhada pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, e pela direção do hospital.

A instituição deverá dobrar o número de leitos de internação e de cirurgias. O novo bloco terá cinco novas salas cirúrgicas. Serão 11 no total, com o número de leitos subindo de 11 para 22. O novo espaço permitirá elevar o número de cirurgias mensais das atuais 750 para 1,5 mil.

Do total investido, R$ 400 mil foram utilizados na construção do novo espaço de atendimento. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, também destinou R$ 1,2 milhão para a compra de equipamentos como focos cirúrgicos (usados para iluminar cirurgias), macas hospitalares e mesas de cirurgias. Faltam apenas os últimos acabamentos, como pintura e climatização. A previsão de inauguração da unidade é no final do mês.

O Hospital Ana Nery foi inaugurado em 1955, mas sua história teve início em 1951, quando começou a ser idealizado pela Comunidade Evangélica de Santa Cruz do Sul. Na época, a união de forças para construir a casa de saúde tinha a finalidade de suprir as necessidades dos moradores e qualificar os serviços. Com isso, a Comunidade Evangélica fundou a Sociedade Caritativa Beneficente Ana Nery em 4 de março de 1951.

Desde então, com o apoio da comunidade, do meio empresarial e dos poderes públicos, a instituição vem passando por uma série de reformas e ampliações. Hoje, o Ana Nery é considerado como centro de referência em oncologia para as regiões do Vale do Rio Pardo, Centro e Serra e para algumas cidades das regiões Metropolitana e Carbonífera.