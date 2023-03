A secretaria da Administração e Atendimento ao Cidadão de Torres, através da Defesa Civil, bloqueou nesta terça-feira (7) o acesso de pedestres à Estrada da Santinha e à ponte de madeira, aos pés do Morro das Furnas. Em virtude do grande volume de chuva na cidade, os órgãos decidiram isolar o local, pois havia risco de queda de pedras irregulares.

A estrada faz travessia da Prainha para a praia da Cal através do calçadão. O local é frequentemente visitado pelos turistas pois ali é localizada a gruta em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

Outro local que a Defesa Civil bloqueou o acesso é conhecido como uma grande passagem feita pelo mar onde foi construída a ponte de madeira aos pés do Morro das Furnas. Os dois locais foram vistoriados pelos técnicos do município e tem risco grave de queda. A Defesa Civil informa que em ambos os locais foram colocadas placas informativas e tiveram seus acessos bloqueados para pedestres. Ainda contam com a conscientização da população em entender que os locais têm risco de queda de pedras no caminho da santinha e estrutural no caso da ponte.