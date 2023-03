Centro para acolhimento de mulheres será construído em Venâncio Aires

Escolhida por ser uma área central, próximos aos serviços como segurança pública, saúde e educação, o Centro Regional para Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência, deve ser construído no bairro Morsch, em área da Prefeitura de Venâncio Aires. Com a confirmação da construção do centro regional como segundo projeto mais votado na Consulta Popular do ano passado, o projeto é contemplado com recursos do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (Corede/Vale do Rio Pardo), no valor de R$ 750 mil. Para desenvolvê-lo, o município oferece como contrapartida, além da doação da área, também a elaboração do projeto arquitetônico e de engenharia.

Segundo a secretária municipal de Planejamento e Urbanismo, Deizimara Souza, a casa deverá seguir padrões de construção do Ministério da Cidadania, com espaço de convivência, dormitórios, salas de atendimentos, refeitório. "Seguir esses padrões é necessário para que a casa esteja apta a conveniar com a União e assim receber os recursos para manutenção dos serviços que vão atender demandas da região", destaca a secretária. O espaço deverá ser mantido também com apoio de cidades da região do Vale do Rio Pardo.

Na cidade, conforme a vice-prefeita Izaura Landim que acompanha as negociações, o local deverá atender até 20 pessoas, sendo mulheres e também seus filhos, quando for necessário. O projeto de construção do Centro Regional de Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência esteve na cédula de votação do processo Consulta Popular de 2022, sendo demanda prioritária para 4.233 eleitores do município.