Mel Fest é atração em Nova Petrópolis no fim de semana

O potencial de Nova Petrópolis na produção de mel estará em evidência na Praça das Flores, entre os dias 10 e 12 de março, durante a 1ª Nova Mel Fest. O evento relacionado à apicultura e meliponicultura oferece a exposição e comercialização de produtos, demonstrações sobre a aplicação do mel, atividades técnicas e atrações musicais ao longo dos três dias de programação, todos com entrada gratuita.

De acordo com o presidente da Associação NovaMel, Francelino dos Santos, a programação visa promover o segmento, enfatizando a qualidade dos produtos locais e o potencial de crescimento do setor. "O mel é um alimento extremamente valorizado pelo público consumidor e o nosso evento visa justamente criar essa interação, tanto para quem deseja adquirir o produto e saber mais sobre como ele é produzido, quanto para quem pretende se especializar na produção", afirma o presidente.

No total, 12 atividades técnicas serão oferecidas gratuitamente na programação da 1ª Nova Mel Fest, incluindo palestras, oficinas e demonstrações. As palestras e demonstrações ministradas por Maristela Krugel, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), acontecerão na sede do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café (rua Coronel Alfredo Steglich, 68, no Centro).