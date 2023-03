Evento em Erechim terá oferta de 1 mil vagas de emprego

Mais de 1 mil vagas de empregos serão oferecidas no sábado (11), das 8h às 15h, quando ocorre em Erechim o 1º Feirão do Emprego 2023, no Ginásio de Esportes do Colégio Estadual Haidée Tedesco Reali. O feirão integra a programação de aniversário de 105 anos da cidade, e inclui, além da oferta de vagas, cursos rápidos, pré-inscrições para cerca de 10 cursos de qualificação profissional e a participação de mais de 20 empresas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emeorson Schelski, explica que o feirão busca trazer oportunidades. "A cada realização, estamos aprimorando para auxiliar as empresas e trabalhadores a realizarem os seus objetivos, contratar e se colocar no mercado de trabalho. Teremos mais de 20 empresas participantes e 1.000 vagas. O diferencial é que tudo fica no mesmo lugar, facilitando quem está à procura de emprego", comenta o secretário.

A secretária adjunta, Berenice Didoné, comenta que, neste ano, uma das novidades será a participação de representantes da Organização das Nações Unidas (ONU), para auxiliar na regularização migratória. "Nesta iniciativa temos a parceria da Secretaria de Assistência Social, e nosso objetivo é ajudar os migrantes a permanecerem no país e terem condições de trabalhar aqui em Erechim", explica a secretária. A secretária acrescenta que, também, terá capacitação dos servidores públicos da região com relação à inserção laboral, fluxos migratórios, integração socioeconômica, e reunião com o setor privado para falar sobre parte destes assuntos.

Outra novidade será a presença da equipe do Sine Móvel, da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS). O atendimento será prestado das 8h às 15h, em frente ao Ginásio do Colégio Haidê. No local, serão oferecidos os serviços de intermediação de mão de obra e de orientação sobre o seguro-desemprego e a Carteira de Trabalho Digital.

O evento terá pré-inscrições para mais de 10 cursos de qualificação, entre eles, Costura Industrial e Decorativa; Panificação e Confeitaria; Estoque; Custos; Gestão da Produção; Negociação; Cálculo Técnico e Metrologia; Manutenção Preventiva de Máquinas de Costura Industrial; Vendas; Compras; Modelagem e Corte. A pré-inscrição, no entanto, não garante a vaga. Os escolhidos serão divulgados após o evento.