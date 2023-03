Parceria entre o Ministério Público do RS e Gravataí entrega 25 celulares apreendidos para alunos de escolas

Uma iniciativa do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), em parceria com a Prefeitura de Gravataí, está levando smartphones apreendidos em casas prisionais para as mãos de alunos e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Jesus, no bairro Cruzeiro. A entrega dos aparelhos ocorreu na na sede da Promotoria de Justiça de Gravataí.

Após apreendidos, antes de serem destinados às escolas, os celulares são encaminhados ao Laboratório de Projetos em Engenharia da Escola Politécnica da PUC, onde passam por processos de higienização, formatação, troca de peças, quando necessário, e instalação dos aplicativos que serão usados pelos estudantes. Depois disso, retornam ao MPRS e são entregues em excelentes condições à escola, aptos para uso, com carregador e bateria.

A parceria com a Prefeitura surgiu por meio do contato da promotora de justiça criminal Ana Carolina de Quadros Azambuja, que procurou a secretária Selma Fraga e propôs a destinação dos aparelhos. "O projeto se funda no mapa estratégico do Ministério Público, contemplando a necessidade do promotor de justiça voltar sua atuação para resultados de efetiva garantia de direitos e transformação social. É exatamente isso que ocorre no dia de hoje, estamos garantindo que alunos da rede pública de ensino tenham acesso à tecnologia no ambiente escolar.", ressalta a promotora de justiça.

Na Escola Bom Jesus, cerca de 800 alunos do ensino fundamental e do ensino de jovens e adultos poderão usufruir da tecnologia em sala de aula. Nessa primeira entrega, 25 celulares foram destinados, mas a intenção é estender a iniciativa a outras escolas no futuro. "Por meio dos smartphones, nas salas de aula, os alunos terão acesso à plataforma pedagógica do livro estruturado, ferramenta adquirida pela Prefeitura com o objetivo de auxiliar na formação continuada de professores e no aprendizado dos estudantes", explica a secretária de educação, Magda Ely.