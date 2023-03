Chuvas acima da média ligam alerta em Novo Hamburgo

O alerta de chuvas intensas se confirmou em Novo Hamburgo. Segundo balanço da Defesa Civil, o volume de chuva registrado no pluviômetro localizado no bairro Pátria Nova chegou a 70 milímetros na segunda-feira (6). Desde sábado (4), foram 170 milímetros de chuva, acima da média de 135 milímetros para todo o mês de março em Novo Hamburgo.

A preocupação era com encostas de morros e áreas ribeirinhas. A Defesa Civil foi aos locais acompanhada de profissionais da prefeitura nas vistorias por várias áreas do município. Duas casas acabaram interditadas, uma do bairro Kephas, em razão de risco de movimento de massa, e outra na Boa Saúde, localizada às margens de arroio e com risco de colapsar. Nestas ações, o trabalho foi acompanhado pelas equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e dos Centros de Referência em Assistência Social (CRASs) que atendem os bairros.

A prefeita Fátima vistoriou a Casa de Bombas, no bairro Santo Afonso, para conferir o escoamento das águas para o Rio dos Sinos. O maquinário estava em funcionamento, evitando alagamentos nas proximidades. Apesar da limpeza rotineira, havia grande quantidade de lixo urbano. "Infelizmente, muitas pessoas não entendem as consequências de colocar lixo na rua. Isso entope o sistema de escoamento das águas, prejudicando os próprios moradores", avalia a prefeita.

A prefeita também se reuniu com a Defesa Civil e secretarias municipais para orientações quanto ao Plano de Contingência em situações como esta. Um carro de som com alerta para a população percorreu áreas de risco especialmente em encostas de morros dos bairros São José e Diehl. O coordenador da Defesa Civil, Claudiomiro da Fonseca, falou sobre a situação "Vamos seguir monitorando as áreas de risco na cidade. A previsão é que as chuvas comecem a diminuir nos próximos dias", enfatiza.