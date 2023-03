UFPel abre processo complementar para 2,6 mil vagas em 77 cursos

Mais de 2,6 mil vagas, distribuídas em 77 cursos de graduação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), são oferecidas no processo seletivo complementar para quem já tenha mantido vínculo com a educação superior. O edital de transferência, reopção, reingresso, portador de diploma e retomada de estudos receberá as inscrições de 20 (a partir das 8h) a 25 de março, exclusivamente pela internet.

Além dessas oportunidades, há editais específicos. O curso de Direito da UFPel está com 20 vagas no processo seletivo complementar. As inscrições serão recebidas de 8 a 14 de março. Já o ingresso no curso de Medicina da UFPel, por processo seletivo complementar, também será organizado por edital específico,. O processo seletivo complementar para o curso de Medicina ofertará 20 vagas, com inscrições de 10 a 23 de março.

Para participar, é necessário preencher ficha online e anexar os documentos exigidos no edital, disponível no site da universidade (portal.ufpel.edu.br), de acordo com a modalidade indicada. De forma a auxiliar nessa etapa, a universidade elaborou um guia com o passo a passo. Não há cobrança nesse processo seletivo.

Demais informações, como as especificações de requisitos e a distribuição de vagas, estão disponíveis no edital. Para alguns cursos, é necessário que sejam aproveitadas, ao mínimo, três disciplinas específicas do primeiro semestre ou da integralidade do curso. O critério de seleção, em todos os casos, consiste no maior número de disciplinas a serem aproveitadas, independentemente da modalidade de ingresso.

Há reserva de vagas, nos mesmos percentuais adotados pela UFPel no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Também há cotas para quilombolas e indígenas, referentes ao processo seletivo especial para comunidades quilombolas e povos indígenas.