No sábado (11), das 9h às 17h na Rua Coberta, ocorre mais uma edição do Super Liquida realizado pelo Sindilojas - Vale do Paranhana/RS com o apoio da Prefeitura de Taquara. Mais de 40 expositores estarão reunidos no mesmo local proporcionando descontos, preços baixos e diversas promoções à comunidade em produtos variados. Artesãos que integram a Casa do Artesão de Taquara, a Associação Mãos que Criam e agricultores do Município participam do evento com a Feira de Artesanato e Agricultura Familiar.

O Super Liquida Taquara traz outras diversas atrações como a doação de mudinhas de plantas, ecobags personalizadas, feira de saúde com aferição de pressão, diabetes e espirometria, encontro de pets com um camarim de luxo que oferecerá alguns cuidados estéticos aos amigos caninos e um espaço fotográfico para registrar estes minutos de fama com amigos e familiares. Também haverá pintura de rosto e brinquedos infláveis para as crianças.