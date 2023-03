Exposição que esteve no Museu do Louvre chega em Lajeado

A Casa de Cultura de Lajeado apresenta no mês de março três novas exposições culturais na Casa de Cultura de Lajeado. Uma delas, a exposição "Retalhos", de Erasmo Breitenbach, esteve exposta no Museu do Louvre, em Paris. A visitação é gratuita e aberta à comunidade.

O evento de abertura das exposições ocorre na quarta-feira (8), às 19h, na Casa de Cultura de Lajeado. As exposições ficam disponíveis para visitação até o dia 31 de março.

Em "Retalhos", Erasmo utilizou fita adesiva e tinta spray para pintar, em 2020, uma série de telas baseadas em seu conceito de colchas de retalhos, no qual as diversas camadas com diferentes cores e texturas geram planos que se entrelaçam ou se distanciam. Ao desenvolver esse estilo, uma curadoria de arte o convidou para participar da mostra no Louvre.

O artista conta que trabalha as obras em sua cabeça por bastante tempo antes de passá-las a uma superfície, e que elas são afetadas por seus momentos e posicionamentos pessoais. Além disso, traz uma mistura de objetividade e subjetividade para as telas, desenhos e gravuras.