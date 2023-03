Ocorre nesta terça-feira (7) a entrega de 4 mil cestas básicas para a comunidade da Terra Indígena Guarita. Um ato simbólico será realizado no Ginásio Esportivo Miraguai de Tenente Portela, às 10h30, pelo secretário de Assistência Social do Rio Grande do Sul, Beto Fantinel. Também participa,o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mateus Wesp, Defesa Civil do estado e equipe de Segurança Alimentar da SAS.

O objetivo é contemplar a população residente nos 18 setores da região. "A segurança alimentar indígena nos preocupa muito. Este é um atendimento emergencial, mas estamos atentos às necessidades do território, em especial das crianças", afirmou o secretário Beto Fantinel.

A aquisição das cestas para a comunidade indígena é a primeira etapa do programa de aquisições de alimentos, voltado para o enfrentamento à insegurança alimentar em áreas do Estado. Localizado no noroeste do estado, a Guarita é a maior terra indígena do RS, com uma população de mais de 7 mil habitantes, descendentes da etnia Kaingang e alguns Guaranis, ocupando parte dos municípios de Tenente Portela, Redentora e Erval Seco.