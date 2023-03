A Secretaria Municipal da Saúde de Gravataí inaugurou, nesta segunda-feira (6), o Ambulatório de Saúde da Mulher. O espaço, localizado no Centro Municipal de Saúde, recebeu o reforço de cinco médicas residentes nas especialidades de ginecologia e obstetrícia, ação realizada em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Além da ampliação e da qualificação do serviço no Centro, as residentes médicas também fornecerão apoio especializado à Atenção Primária em Saúde, em casos específicos. Para o secretário municipal da Saúde, Régis Fonseca, o serviço irá fornecer atendimento médico com qualidade e agilidade para a população

"Esse é mais um trabalho do governo em prol da saúde da mulher, a exemplo das diversas iniciativas que estão sendo e serão promovidas ao longo do Março Lilás. Por meio do Programa Avança Atenção Especializada, melhoramos e aumentamos o acesso a procedimentos de média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, considerando as necessidades da nossa população", disse. Em sua fala, o secretário lembrou que a parceria com a Unisinos também já foi feita para atuação de médicos residentes no Hospital Dom João Becker.