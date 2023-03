Festival de Música será realizado em Passo Fundo na próxima semana

A prefeitura vai promover, durante a Semana da Música, o Festival de Música de Passo Fundo. De 13 a 18 de março, a comunidade terá acesso a uma programação ampla e gratuita, que ocupará os espaços públicos e contará com a presença de músicos passo-fundenses reconhecidos no mundo. Em meio aos eventos, o município fará também a entrega da sede da Escola Pública de Música Yamandu Costa.

O festival terá um cortejo musical, que desfilará pela cidade, encontros para falar sobre música e workshop. Além disso, entre os momentos mais aguardados, estão apresentações de músicos passo-fundenses consagrados, como Yamandu Costa, Alegre Corrêa e Gabriel Selvage, e do gaiteiro porto-alegrense Renato Borghetti.

A iniciativa foi construída em parceria com a Universidade de Passo Fundo (UPF). O coordenador do curso de Música, Alexandre Saggioratto, fala sobre a importância de a cidade viver a música. "A Semana da Música é um evento tradicional no curso, que acontece há um bom tempo, reunindo músicos de Passo Fundo, da região e do país para workshops, oficinas, concertos, entre outras atividades. Com o evento inserido no calendário municipal, conseguimos fazer um evento maior e contemplar mais artistas e pessoas, com a participação de músicos e o envolvimento da comunidade em geral, que terá acesso a um tipo de música que não se ouve na grande mídia", enfatiza.

A secretária de Cultura, Miriê Tedesco, enfatiza que o Festival fortalece a histórica relação da cidade com a música, sobretudo ao trazer músicos que nasceram na cidade e fizeram sucesso. "É comum, quando falamos que somos daqui, relacionarem com a música Gaúcho de Passo Fundo. Quando vemos nascer mais um Festival de Música e esse festival, em sua primeira edição, já tem artistas como Yamandu Costa, Alegre Corrêa, Gabriel Selvage, Renato Borghetti, nossa certeza é a de que estamos na trilha certa: Passo Fundo é música", afirma.