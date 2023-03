Confraria em Gramado vai reunir 170 assadores de três países

Os amantes do bom churrasco brasileiro, uruguaio e argentino tem encontro especial marcado para o sábado (11), em Gramado A cidade sedia a 12ª edição da Confraria SG, tradicional festival de churrasco que reunirá mais de 170 assadores dos três países. Eles se reúnem para demonstrar suas diferentes técnicas em 12 estações de assados distribuídas em mais de 3 mil metros quadrados.

Durante sete horas, das 11 às 18 horas, os visitantes poderão provar os diferentes cortes de carnes nobres preparadas pelos assadores. O visitante pode se servir à vontade, já que o ingresso inclui churrasco e chopp liberados. As 12 estações de assados terão cortes variados de carnes, e um dos destaques é a ilha vegana Outra atração do festival este ano é a estação que vai assar um boi inteiro com 320 kg.

"Este é um dos principais eventos do segmento no país e um dos primeiros neste formato. Teremos em Gramado a participação das principais marcas de carnes nobres e bebidas do país em uma conexão com o nosso público que é muito fiel e exigente. A cada edição nos surpreende a proporção que o evento vai tomando", conta Maciel Burttet, empresário.

Os visitantes também poderão contar com música, com apresentação de DJs, além do show nacional de Guilherme e Santiago. Os ingressos, que estão no segundo lote, custam R$ 300,00 para mulheres, R$ 350,00 para homens e R$ 200,00 o infantil, com idade entre 8 e 17 anos. As entradas podem ser adquiridas pelo site do evento (confrariasg.com.br).