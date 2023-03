Pelotas consegue reduzir parte do déficit de médicos

Até o segundo semestre de 2022, Pelotas apresentava um déficit de 26 médicos na rede de atenção básica. Com ações de valorização dos profissionais, como o reajuste na hora trabalhada, o número caiu para 15, em janeiro deste ano, e agora está em 10, o que representa uma redução de 60% no déficit de profissionais.

A secretária de Saúde, Roberta Paganini, explica que as medidas de valorização da categoria foram fundamentais para a ampliação dos números de profissionais, o que resulta em qualidade no atendimento. "Com certeza, o reajuste no valor da hora trabalhada causou um impacto que nos possibilitou chegar nessa redução do déficit. O resultado disso a gente identifica na ponta, através da melhoria no atendimento das nossas Unidades Básicas de Saúde", destacou.

Com o reajuste, o valor-hora médico passou dos antigos R$ 80,00 para a quantia de até R$ 110,00. Os patamares são diferenciados para cada área, priorizando a medicina de família, saúde mental e o atendimento na zona rural. De acordo com a diretoria de Atenção Primária do município, a expectativa é ampliar ainda mais o quadro de profissionais com processos de contração que já estão em andamento.

Também receberam reajuste os especialistas em medicina familiar e comunidade que desempenharem suas atividades juntos às UBSs, bem como os que têm especialização em área específica designados para a Rede de Atendimento Psicossocial. Nesses casos, a quantia repassada ficou no valor de R$ 110,00. As mudanças estabeleceram, ainda, o pagamento de R$ 80,00 para os médicos da área de Telemedicina, sendo que, para os que possuem especialização, o valor passou para R$ 90,00.