O Hospital Sapiranga colocou em funcionamento um novo espaço, com capacidade para 15 leitos voltados ao tratamento de pacientes com problemas relacionados à saúde mental. O espaço vai atender via SUS, convênios e particulares.

"Já vínhamos trabalhando com pacientes sob cuidados com a saúde mental desde 2015 em 10 leitos SUS, mas não havia uma unidade exclusiva. Além de passar a ter leitos também em convênios e privados que era uma demanda importante da região, vai atender em um ambiente restrito e sob cuidados de uma equipe multidisciplinar que vai dedicar atenção ao paciente", afirmou a diretora do Hospital Sapiranga, Elita Herrmann.

O ambiente foi batizado de Ala Safiras, uma escolha que foi feita através de levantamento realizado junto a equipe de colaboradores do Hospital Sapiranga. O presidente da instituição, João Edmar Wolff descerrou a fita inaugural, e a transferência dos pacientes para o novo espaço ocorreu nesta segunda-feira (6). A ocupação de leitos SUS seguirá as normas de regulação de leitos respeitando a capacidade de ocupação.