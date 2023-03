Acordo vai oferecer bolsas de estudos a apenados em Pelotas

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel), a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) firmaram um acordo de cooperação para facilitar o acesso de apenados ao ensino superior. Inicialmente, 10 bolsas de estudos de cursos a distância da universidade serão disponibilizadas.

Com duração de 60 meses, o acordo prevê a colaboração e o intercâmbio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. A parceria também conta com projetos que incluem práticas educacionais, sociais e culturais envolvendo o sistema prisional. Atualmente, cinco apenados já começaram a participar das aulas.

Em abril, há a previsão de que as outras cinco pessoas presas iniciem os estudos na universidade. São disponibilizadas vagas nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, Marketing, Processos Gerenciais, Redes de Computadores e Segurança Pública. As bolsas concedidas durante a vigência do acordo permanecerão válidas até a conclusão do curso.

O reitor da UCPel, José Carlos Pereira Bachettini, destacou a transformação por que passa o modelo pedagógico da universidade. "Estamos trabalhando para criação de um campus mais digital, social e mediador", comentou.

Para o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, a parceria reforça o papel transformador que a educação tem na vida das pessoas. "A participação da UCPel nesse processo é fundamental, especialmente na vida das pessoas privadas de liberdade", avaliou. Representando a Ajuris, o juiz Marcelo Cabral, também professor da UCPel, em sua fala destacou que o convênio contribui para a construção do caminho de pacificação da sociedade.

Também durante o evento, o secretário adjunto da pasta estadual, Cesar Kurtz, apresentou dados do sistema prisional gaúcho compilados pelo Observatório do Sistema Prisional. Atualmente, dos mais de 43 mil apenados, 62% não têm ensino fundamental completo. Apenas 9% têm ensino médio completo, tornando-os aptos ao ingresso no ensino superior.