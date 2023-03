Prefeitura escolhe 32 empresas para novo distrito industrial de Erechim

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Erechim divulgou a lista das empresas habilitadas do envelope 1 para se instalar no Distrito Industrial Giácomo Madalozzo. Inicialmente, 32 empresas conseguiram se habilitar, sendo que a próxima fase da licitação para as habilitadas ocorrerá na terça-feira (7), as 13h30, no Salão Nobre da Prefeitura. O prazo de entrega dos lotes para as empresas é a primeira quinzena de abril.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, explica que a divulgação se dá após todos os trâmites legais terem sido realizados, recursos e contrarrazões. "Após esta etapa, inicia a análise do envelope 2, que envolve projetos, investimentos, quantos empregos diretos as empresas vão gerar", explica o secretário.

O novo distrito tem capacidade para 39 empreendimentos, terrenos que variam de 3 a 14 mil metros quadrados e tem a projeção de expandir o setor industrial erechinense. "Temos a projeção de gerar, com todas as empresas instaladas, entre 1.500 a 2 mil novos empregos", afirma o prefeito, Paulo Polis.

O secretário, Emerson Schelski, explica que o valor do lote será R$ 88,92 por metro quadrado, e corresponde, somente, aos recursos investidos pelo município em infraestrutura. Conforme o secretário, o pagamento deverá ser realizado ao município no ato da escritura definitiva de compra e venda e poderá ser total ou em parcelas com valores iguais. A empresa deverá pagar o saldo em até 108 meses, com 12 meses de carência, sendo que não haverá cobrança de juros, somente correção anual.

As empresas selecionadas devem se manter em plena atividade no período mínimo de 10 anos. As obras civis de implantação do empreendimento deverão ser iniciadas no prazo máximo de 180 dias, contados a partir da data da entrega do terreno.