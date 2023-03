Gravataí se prepara para receber o 25º Rodeio Internacional

Com o intuito de garantir a segurança no 25º Rodeio Internacional do Mercosul, que ocorrerá entre os dias 29 de março e 2 de abril, os órgãos de segurança pública de Gravataí visitaram o novo Parque de Eventos Valecy Cabeleira Bitelo, para o reconhecimento do local e planejamento das ações. De acordo com a Guarda Municipal, parte do efetivo será realocado para o parque nos dias do evento a fim de garantir a segurança dos presentes.