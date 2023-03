O prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi assinou o decreto que estabelece a gratuidade para todas as mulheres no dia 8 de março, oportunizando a participação de todas na caminhada do 8M, em comemoração do Dia Internacional da Mulher. A Secretaria de Políticas para Mulheres de São Leopoldo e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher também divulgaram na ocasião o calendário de atividades para o mês da Mulher, organizado pela Prefeitura e sociedade civil. A caminhada do 8 de março - Pela Vida das Mulheres - inicia às 17h, com concentração na Praça do Imigrante, encerramento na rua Independência esquina com a rua Lindolfo Collor.

De acordo com o secretário de Mobilidade e Serviços Urbanos, Sandro Lima, o governo municipal irá custear a gratuidade do transporte público para a ocasião. "É importante que a gente possa fazer deste ato não apenas uma forma de encorajar as mulheres a participarem, mas que elas também recebam - principalmente as mais pobres - a demonstração de nosso compromisso, da nossa determinação e luta para que as mulheres sejam protagonistas e de fato sejam respeitadas na sociedade", disse o prefeito Ary Vanazzi ao assinar o decreto.

O 2º Festival 8M, que ocorreria no fim de semana, foi transferido para 26 de março. A secretária Inajara Pfeil ressalta a importância da série de atividades durante o mês e lembra que o festival irá ocorrer na Praça 20 de Setembro, conhecida Praça da Biblioteca.