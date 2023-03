Avançam as obras do calçadão no Centro de Santa Maria

A obra de revitalização do Calçadão Salvador Isaia, em Santa . Uma equipe trabalhou na concretagem e no alisamento do piso nos bordos próximos aos estabelecimentos comerciais, no último quadrante em direção à Rua Floriano Peixoto, .

Na sequência, será realizada a instalação do piso tátil direcional, que é caminho ou sinalização para pessoas com deficiência visual. Após, esses mesmos serviços também devem ocorrer nos próximos dias no lado oposto do quadrante. Para orientar as pessoas que circulam pelo Calçadão, os tapumes delimitam o local da obra.

Após a concretagem do último quadrante do piso e nos bordos próximos aos estabelecimentos comerciais, a obra entrará na fase de acabamento final. Isso contemplará as estruturas dos canteiros centrais, a pintura do piso, o paisagismo central nos canteiros, a instalação dos postes de iluminação, das lixeiras e dos decks centrais em madeira plástica. A perspectiva de entrega da obra é no início do mês de junho deste ano. Após, segue a manutenção durante dois anos do paisagismo nos canteiros centrais.

Os serviços de revitalização do Calçadão tiveram início em junho de 2022 e, conforme a licitação, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em um ano, com mais dois anos de manutenção do espaço. O investimento do município é de R$ 3.665 milhões.