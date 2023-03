Pequena Central Hidrelétrica será erguida em São Sepé

O prefeito de São Sepé, João Luiz Vargas, acompanhado do secretário da Infraestrutura Leopoldo Farias e do diretor do Escritório de Desenvolvimento Onéssimo Curto, esteve na área que será instalada um Pequena Central Hidroelétrica (PCH), próxima a Cascata da Pulquéria, ponto turístico de São Sepé. O empreendimento, a ser construído com recursos privados, é coordenado pelo empresário Fernando Costabeber.

Após a venda da área de terra, feita através de autorização da Câmara de Vereadores, a Prefeitura estuda que o investimento qualifique as áreas do ponto turístico: "O local começou a perder atrativo de público, principalmente pelo difícil acesso. Temos o compromisso de, nos próximos meses, criarmos uma estrutura mínima para integrar a Cascata da Pulquéria na Rota Turística Rural, programa cultural que acontece mensalmente em localidades do interior do município", disse o prefeito João Luiz.

Conforme o diretor Onéssimo Curto, atualmente, poucas pessoas visitam o local. "Muita gente não conhece este ponto turístico de São Sepé, a construção da PCH é a oportunidade de valorizar toda a região, uma vez que estão sendo pensados projetos de canoagem e de visitação à cascata, que não será afetada com a obra", esclareceu.

A expectativa inicial é que seja investido pelo empresário aproximadamente R$ 10 milhões. Por ser uma tecnologia sustentável, o empreendimento atende aos critérios do decreto de emergência climática assinado pela Prefeitura em 2021. "Estamos preocupados com a geração de energia limpa, redução da emissão de carbono, qualificação das áreas de lazer e principalmente a atração de investimentos privados para o município", concluiu o prefeito.