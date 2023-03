Os serviços de melhoria da iluminação pública da cidade acontecem em bairros de Canoas. Ao todo, foram instaladas 5.019 novas lâmpadas desde o dia 11 de janeiro, quando passou a vigorar o novo contrato de iluminação pública. O trabalho é realizado pela Secretaria de Serviços Urbanos, que conta com equipes nas ruas de domingo a domingo, inclusive durante a madrugada.

O secretário de Serviços Urbanos, Lucas Garlet, destaca a importância do serviço para a população. "Com este novo contrato, conseguimos atender a demanda reprimida e manter a cidade iluminada do jeito que a população pede e merece. Ainda temos bastante trabalho, mas já é muito bom ver a cidade mais iluminada. Sabemos que isso não apenas vai ajudar no embelezamento do município, mas, principalmente, na segurança".

A Prefeitura de Canoas esclarece que a recuperação dos pontos de iluminação é feita seguindo os protocolos recebidos através do Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) e das Subprefeituras. As solicitações para recuperação de pontos de iluminação podem ser feitas na CAC, que irá analisar o pedido e procederá com a substituição das lâmpadas na região que fez a solicitação.