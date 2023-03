O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, informou que o trânsito na Rota do Sol (ERS-486), em Itati, terá bloqueios totais a partir de terça-feira (7). As interrupções ocorrem até a segunda-feira seguinte (13) durante alguns minutos entre 6h30 e 8h, pela manhã, e 16h30 e 18h30, pela tarde.

A ação faz parte dos estudos que monitoram o atropelamento de animais silvestres na Rota do Sol e ocorre no trecho onde estão instaladas as travessias subterrâneas e aéreas para anfíbios. O monitoramento é uma exigência do Ministério Público e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a operação da rodovia, que atravessa a Reserva Biológica Mata Paludosa. Nela, vivem diversas espécies em risco de extinção, tais como a perereca-castanhola (Itapotihyla langsdorffii), a perereca-risadinha (Ololygon rizibilis) e a perereca-macaca (Phyllomedusa distincta).