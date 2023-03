Abertura de UTI pediátria em hospital de Venâncio Aires tem impasse

A diretoria e o corpo clínico do Hospital São Sebastião Mártir aprovaram a abertura da UTI Pediátrica em Venâncio Aires, porém com a ressalva de que o projeto seja custeado na forma como apresentado ao governo do Estado, em 2021. Na oportunidade, o documento tratou de obra, equipação e custeio mensal no valor de R$ 470 mil. O governo estadual, entretanto, oferece agora custeio mensal de R$ 205 mil (R$40 mil oriundos do programa Assistir e mais R$ 165 mil de custeio até a habilitação final do Ministério da Saúde).

Com a participação do prefeito Jarbas da Rosa e do secretário municipal da Saúde, Tiago Quintana, na reunião, o grupo debateu as dificuldades de manutenção dos serviços e o novo déficit mensal, que seria gerado com a abertura do serviço. "Entendemos as ponderações das partes e buscamos todos os esforços financeiros possíveis por parte do município para garantir a abertura da UTI. Trouxemos alternativas de custeio, mesmo sabendo que isso acarretaria na escassez de outros investimentos, pois o cobertor é curto para todos. Ainda assim, a decisão do Hospital é não sacrificar ainda mais os cofres municipais e voltar o compromisso para o Estado, já que a obra será de regulação gaúcha", justificou o prefeito e médico, Jarbas da Rosa.

Os representantes do hospital também manifestaram a não concordância com a utilização do valor de R$1,25 milhão anunciado pelo governo federal como socorro aos hospitais no custeio da UTI. O grupo ressaltou que o valor é fundamental para o equilíbrio financeiro do São Sebastião Mártir, causado especialmente pelo déficit nos valores da tabela SUS.

Com o impasse gerado após a reunião, a prefeitura busca novo encontro com o governo do Estado, através da secretária da Saúde, Arita Bergmann, e o governador Eduardo Leite, visando avançar nas negociações de custeio da UTI para garantir o prazo de abertura do serviço no município ainda no mês de abril. O espaço foi inaugurado com a presença de ambos em janeiro.