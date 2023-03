Três municípios assinam acordo por obras na ERS-344

A solenidade de abertura oficial da ExpoGiruá e Feira do Butiá, realizada na sexta-feira (3), foi palco da celebração do convênio entre os municípios de Santo Ângelo, Giruá e Santa Rosa. Os municípios farão a contratação de empresa para elaboração do projeto executivo de construção de terceiras faixas em trechos da ERS-344, ao longo de 61,7 quilômetros da rodovia.

O documento foi assinado pelo prefeito de Santo Ângelo e presidente da Associação dos Municípios das Missões (AMM), Jacques Barbosa; prefeito de Giruá, Ruben Weimer, e pelo prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, e entregue ao secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que representou o governador Eduardo Leite na cerimônia. O investimento está avaliado inicialmente em R$ 423.1 mil e será rateado entre os conveniados de acordo com a extensão em que cada município será contemplado.

Conforme o acordo, Giruá arcará com o maior valor em razão do trecho de 15 quilômetros a ser duplicado (R$ 191.684,24); Santo Ângelo com 9,6 quilômetros (R$ 147.549,76) e Santa Rosa, com 3,7 quilômetros (R$ 83.898,55), totalizando 28,3 quilômetros de terceiras faixas. O projeto executivo a ser contratado deverá seguir as normas e diretrizes do Daer e iráconsiderar a implantação de terceiras faixas na ERS-344, nos trechos desde o entroncamento com a ERS 162 e 307 em Santa Rosa, passando por Giruá, até o trevo de acesso a BR-392 em Santo Ângelo.