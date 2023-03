Está em fase de licitação uma nova reforma no Hospital Municipal Getúlio Vargas, de Estância Velha. A reforma na unidade de internação do primeiro piso contempla reforma geral dos ambientes, com pintura interna, troca de telhas, a troca de marcos, portas e janelas, além de melhoria em toda a rede elétrica da unidade. O investimento total é de R$ 326 mil.

Conforme a diretora do Hospital Juliana Feltes, estas reformas são necessárias, já que o prédio é antigo e apresenta alguns problemas estruturais com o tempo. As reformas serão executadas com todos os cuidados exigidos para que o atendimento não sofra nenhum prejuízo e siga normalmente. "Enquanto projetamos a construção de um hospital novo que acolha todas as necessidades da nossa comunidade, precisamos manter o prédio atual em boas condições", disse o prefeito Diego Francisco.