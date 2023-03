Estudo analisa povos que ocuparam a região do Vale do Taquari

O Laboratório de Arqueologia da Universidade do Vale do Taquari (Univates) se dedica a estudar aspectos da Arqueologia, História Ambiental e etno-história do Rio Grande Sul, com olhar particular para o Vale do Taquari. Recentemente, um estudo desenvolvido pelos pesquisadores Fernanda Schneider e Neli Teresinha Galarce Machado, em parceria com Mirian Carbonera, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), e Daniel Loponte, do Instituto Nacional de Antropologia e Pensamento Latino-Americano, vinculado ao Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, de Buenos Aires, na Argentina, investigou como se dava a dieta de seres humanos entre os anos 1400 e 1800, período também conhecido como Holoceno Tardio.

Para entender o estudo é importante uma explicação breve sobre o que são isótopos estáveis. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número de prótons no núcleo, mas diferem no número de nêutrons. Isso significa que eles possuem o mesmo número atômico, mas podem ter massas atômicas diferentes. Por exemplo, o carbono-12 e o carbono-14 são isótopos do elemento carbono, pois ambos têm 6 prótons no núcleo, mas o carbono-12 tem 6 nêutrons e o carbono-14 tem 8 nêutrons.

O termo estáveis, quando associado aos isótopos, por sua vez, serve para indicar que, nessa condição, os isótopos não emitem radiação, seus núcleos permanecem com características únicas e imutáveis ao longo do tempo. Assim, isótopos estáveis são aqueles que ocorrem de forma comum na natureza, em contraste com os isótopos radioativos, que são instáveis e se transformam ao longo do tempo a partir de um processo conhecido como decaimento radioativo.

No trabalho em questão foram analisados pela primeira vez os valores isotópicos das dietas de indivíduos sepultados em sítios arqueológicos do Vale do Taquari, bem como os valores isotópicos de diferentes espécies de animais que integraram a dieta daqueles grupos, buscando reconstruir a cadeia trófica local, ou seja, a cadeia alimentar. Os sítios em que foram retiradas as amostras se localizam nos municípios de Marques de Souza, Pouso Novo, Muçum e Cruzeiro do Sul, e, no passado, entre 600 e 200 anos atrás, foram ocupados por povos Guarani.

As análises foram processadas no Departamento de Geociências da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, obtendo-se os valores dos isótopos de nitrogênio-15 (15N) e do carbono-13 (13C), do colágeno (13Cco) e da apatita (13Cap) e de oxigênio-18 (18O).Foram analisadas 23 amostras.

Os resultados demonstraram que esses povos possuíam uma dieta considerada mista, com prevalência de carbono 3 (C3) e carbono 4 (C4). Os valores humanos, quando comparados com a cadeia trófica local (os animais consumidos pelos humanos), refletem a ingestão de proteínas C3 e C4, com uma significativa ingestão de carboidratos baseados em C4.

"Considerando o contexto cultural, a ingestão de carboidratos C4 deve corresponder ao consumo de milho, um cultivo que apresenta importante valor econômico e simbólico para os povos Guarani antigos e atuais. As proteínas C4 parecem corresponder, em maior medida, ao consumo de peixes e, em menor fração, à ingestão de milho, visto que os grãos possuem entre 8 e 11% de proteínas", interpreta a pesquisadora Fernanda Schneider.