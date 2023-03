Estação do Trensurb de São Leopoldo recebe ação no sábado

Neste sábado (4), das 10h às 12h, a Estação São Leopoldo da Trensurb recebe a ação Vida sobre Trilhos, do projeto Help, focada em saúde mental e valorização da vida. Voluntários do projeto irão distribuir mensagens motivacionais aos usuários do metrô e oferecer um local de escuta qualificada, o chamado “Cantinho do Desabafo”, onde ficam à disposição para ouvir e conversar com quem esteja necessitando de apoio emocional.

Além disso, eles promovem dinâmicas interativas diversas buscando incentivar que o público alcançado pela ação alcance suas próprias histórias de superação. O projeto disponibiliza ainda o acompanhamento das pessoas atendidas por parte dos voluntários.

Historicamente, o Rio Grande do Sul é o estado com a maior taxa de suicídio do Brasil, que chega a 12,4 mortes a cada 100 mil habitantes. Conforme a coordenação do projeto Help no estado, isso é um fator de estímulo para que os participantes prestem serviços à comunidade, seja ao conscientizar sobre a saúde mental e valorização da vida ou amparar aquelas pessoas que lidam com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, desejos de suicídio, entre outros. A parceria com a Trensurb teve início em outubro do ano passado, alcançando, desde então, milhares de usuários do metrô nos seis municípios atendidos pela linha do trem.

Estão programadas ações nas estações até o fim do mês, sempre aos sábados, das 10h às 12h. Além desta que ocorrerá em São Leopoldo, o projeto passará pelas estações Novo Hamburgo (11), Mathias Velho, em Canoas (18) e Sapucaia (25).