A Prefeitura de Novo Hamburgo iniciou nesta semana as obras de revitalização da Praça Walt Disney, localizada no quadrante das ruas México, Manágua, La Habana e Ademir José Kerber, no bairro Santo Afonso. O local terá a quadra poliesportiva (basquete e futsal) reformada, bem como receberá a construção de uma nova quadra de areia para os praticantes do vôlei de praia.