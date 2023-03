Teutônia vai lançar projeto cultural na próxima semana

O projeto Teutônia Cultural:,maior projeto cultural já criado na cidade, será lançada oficialmente no próximo dia 10 de março, no Sínodo Vale do Taquari, no Centro Administrativo, para professores e imprensa regional. A iniciativa proporcionará oficinas em diversas modalidades culturais, musicais e artísticas.

Por meio do Teutônia Cultural são oferecidas as oficinas de violino, violoncelo, flauta transversal, flauta soprano, clarinete, saxofone, trompete, trombone, teclado, acordeon, violão, guitarra, baixo elétrico, bateria, teatro e cinema, danças alemãs, Coral Municipal de Teutônia, Coral Municipal Anos Dourados, Coral Municipal Infantojuvenil e Orquestra Jovem. O principal objetivo é estimular a cultura no município e proporcionar atividades para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. A iniciativa visa atender os estudantes da rede escolar de Teutônia e munícipes em geral. As oficinas serão ministradas nas escolas, no contraturno do horário escolar.