O trabalho de manutenção asfáltica na ERS-235, um dos mais importantes corredores logísticos da Serra Gaúcha, segue avançando pela Região das Hortênsias. Nesta semana, as operações ocorrem entre o km 29 e km 32 da estrada, conhecida por ligar municípios como Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Canela.

As equipes técnicas da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executam serviços de fresagem (retirada do antigo pavimento) e de recapeamento, além de reparos em alguns pontos específicos. As ações devem continuar até a próxima semana e têm por objetivo melhorar o terreno em uma área com intenso fluxo de veículos em ambos os sentidos da via. A EGR alerta que a movimentação dos trabalhadores e das máquina na pista pode causar bloqueios de faixas e causar lentidão ou retenção sinalizada de veículos em horários de maior movimento.