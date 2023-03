Foi oficializada a doação de uma área da prefeitura de Santa Cruz do Sul ao Hospital Ana Nery (HAN). A prefeita Helena Hermany recebeu representantes da instituição para a entrega da escritura do terreno de 4.682,15metros quadrados.

O espaço, que faz divisa com a área do hospital, será utilizado para a ampliação do serviço de oncologia da instituição. Conforme o diretor executivo Gilberto Gobbi, a área atual se tornou pequena. Segundo ele, a instituição já está em busca de recursos através de emendas parlamentares para a construção.

Gobbi ainda aproveitou a reunião para informar a prefeita sobre o andamento de importantes projetos do HAN. As obras do novo Centro Cirúrgico devem ser concluídas até o fim deste mês, com inauguração no início de abril. A reforma do Pronto-Atendimento também se encontra perto do fim. "São duas grandes melhorias que serão entregues à comunidade nos próximos 30 a 40 dias", comemorou.

A prefeita destacou a relevância do serviço prestado pelo hospital à Santa Cruz do Sul e região. Ela lembrou que a prefeitura enviou ofício aos gabinetes de parlamentares da região solicitando que emendas destinadas ao município sejam canalizadas à saúde, o que poderá ajudar projetos como o do hospital. "É com muita alegria que entregamos essa escritura. A gente sabe do sonho da instituição e da necessidade dos hospitais. Uma doação à área da saúde atende toda a comunidade", avaliou.