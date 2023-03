Feevale recebe patente por solução para o tratamento da água poluída

A Agência Nacional de Águas informou que cerca de 70% das bacias hidrográficas brasileiras estão seriamente comprometidas por alto nível de poluição. A partir disso, a Universidade Feevale, no âmbito no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais, contribui com o desenvolvimento da tecnologia nacional na área de tratamento da água, com pesquisa realizada no Laboratório Aquário, localizado no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Limpas (Câmpus II).

Em fevereiro, o estudo deu frutos e a patente de uma tecnologia inovadora em território nacional foi expedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Trata-se do "Conjunto de separador e membrana para equipamentos de eletrodiálise e seu processo de montagem". A eletrodiálise reversa é um processo que emprega membranas íon-seletivas, separadores de fluxo e campo elétrico de corrente contínua como força propulsora para a purificação da água.

Além de ser empregada na produção de água de abastecimento público, a tecnologia também pode ser utilizada para o tratamento de efluentes industriais e domésticos. A invenção desenvolveu um novo design para montagem de um conjunto de membranas íon-seletivas e separadores de fluxo utilizados nos equipamentos. Este método de tratamento utiliza um processo de eletrodiálise, ou seja, técnica eletroquímica, para separar os poluentes metálicos dos efluentes, proporcionando uma alta qualidade da água tratada, o que possibilita a reutilização desta pela indústria e, ainda, a recuperação de íons metálicos.

A patente é fruto do projeto "Desenvolvimento de membrana e separador de fluxo para eletrodiálise e sua aplicação ao tratamento de água de abastecimento público e efluentes industriais", com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - cerca de R$ 3,8 milhões -, em parceria com a empresa paulista Hidrodex Engenharia e Perfurações. O objetivo da pesquisa, realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais, foi desenvolver e aplicar membranas e separadores para sistema de eletrodiálise, a fim de possibilitar o aumento do uso dessa técnica no Brasil.

De acordo com o coordenador do projeto Marco Antônio Siqueira Rodrigues, a técnica, além de diminuir os custos de tratamento em cerca de 30%, ainda possibilita a produção de água potável quando as outras tecnologias não funcionam. De acordo com o pesquisador, o objetivo, daqui para a frente, é continuar nas investigações que melhorem a qualidade de vida da população.