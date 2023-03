Granpal se posiciona de forma contrária à proposta de pedágios na ERS-118

A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) emitiu uma nota nesta quinta-feira (2) em que se posiciona de forma contrária à instalação de pedágio na rodovia ERS-118, por acreditar que o local previsto é inadequado e pode afetar o desenvolvimento dos municípios com o afastamento de potenciais empresas investidoras. Conforme Rodrigo Battistella, presidente da associação e prefeito de Nova Santa Rita, a entidade vem mantendo contato com o governo do Estado expondo esse posicionamento e reivindicando a revisão da área definida.

"A ideia do sistema FreeFlow de pedágios (sem a criação das cabines de pedágio), que vem sendo proposto, pode oferecer uma cobrança mais justa e pode ser considerado, mas os prefeitos da Região Metropolitana precisam conhecer com mais profundidade seu conteúdo, o que se pretende com sua instalação, para oferecer um posicionamento", comenta Battistella.

Já para Luiz Ariano Zaffalon, prefeito de Gravataí, a implantação do pedágio na ERS-118 é inviável. "Diversas empresas procuram Gravataí justamente por sua localização privilegiada, há 15 minutos do Aeroporto Salgado Filho e conectada com a malha rodoviária do Estado. A instalação de um pedágio na rodovia prejudicaria a economia da cidade, seja qual for o sistema de cobrança adotado. Gravataí já foi muito prejudicada pelo pedágio da freeway, o qual brigamos muito para mudar a praça de local", aponta o prefeito, ao lembrar da mudança da praça de pedágio da BR-290 feita a partir da entrada da CCR Via Sul.

O município de Guaíba, um dos municípios representados pela Granpal, realizou uma audiência pública para debater sobre a concessão de 13 praças de pedágio previstas para serem instaladas na região sul do estado. Os representantes da cidade entendem que a proposta afeta diretamente o custo de vida e os investimentos em todas as cidades da região.

O tema ainda está em discussão entre o governo do Estado, deputados e lideranças da Região Metropolitana. O governo pretendia conceder a rodovia para a iniciativa privada após a duplicação, mas o tema tem sido alvo de críticas por parte de lideranças regionais. Uma solução sobre a cobrança ou não ainda está em debate.