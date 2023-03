Acervo histórico de Taquara começa a ser mapeado e catalogado

Iniciado há um mês, o trabalho de arquivologia e museologia dos acervos do Museu Histórico Municipal Adelmo Trott e do Arquivo Histórico Municipal Maria Eunice Müller Kautzmann continua sendo realizado em Taquara. Neste primeiro período, pesquisadoras da Movimento Curadoria e Projetos Culturais, empresa responsável por todo este aparato, vêm entendendo o acervo e pensando no seu direcionamento junto à Casa Vidal, para que a comunidade possa ter acesso a uma exposição de longa duração que permeie com plenitude a história do município.

O projeto contempla a catalogação de mil objetos de conservação do museu e mais a parte do Arquivo que compreende 200 metros lineares, com documentos históricos, todo o acervo passará a ser fotografado para a possibilidade de acesso online da comunidade. O Plano Museológico do Museu, que é o Plano Diretor, também é uma das ações em pauta, o que possibilitará um direcionamento a programas e projetos futuros. A Movimento tem até o fim do ano para fazer a entrega da exposição, e o público terá acesso em 2024 quando está prevista a conclusão das obras.

"Estamos fazendo pesquisas de referências para a exposição de longa duração, como será a sua identidade, a questão da paleta de cores, tudo para torná-la atrativa aos diferentes públicos, o museu estará em movimento e a expectativa é que a exposição se renove ao passar dos anos", observa a coordenadora do projeto, museóloga Daniela Schmitt.