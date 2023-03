Taquara estima em R$ 19 milhões o prejuízo com a seca

O comitê de crise formado para debater as consequências da estiagem em Taquara se reuniu para falar sobre os dados necessários para o município decretar situação de emergência. Fizeram parte do encontro representantes do Corpo de Bombeiros, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da Emater, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, assim como da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e do Gabinete da Prefeita.

A reunião ocorreu no Palácio Coronel Diniz Martins Rangel. O grupo estimou um prejuízo de R$ 19 milhões na agricultura devido à falta de chuvas contínuas. As culturas mais atingidas são hortifruti, milho, mandioca, leite e piscicultura.

A seca também ocasionou a falta de água para moradores, que estão sendo atendidos pela Defesa Civil e pelas secretarias distritais da Prefeitura de Taquara. "Estamos dialogando com os órgãos responsáveis pelos setores afetados pela estiagem, e buscando formas de nos precavermos, tanto em relação ao excesso de chuvas, quanto em relação às secas", destacou a prefeita Sirlei Silveira.

O secretário de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, Matheus Modler, também se pronunciou a respeito da seca, frisando as medidas que estão sendo tomadas pela administração municipal. "Temos o dano material na agropecuária, e o dano humano com as famílias sem o abastecimento de água. Garantimos à população que há subsídios, com os dados que temos, para o decreto de situação de emergência em razão da estiagem. Este documento será essencial para arrecadarmos recursos para Taquara, a fim de diminuir os danos ocasionados pela falta de chuvas. O decreto também favorecerá o agricultor e pecuarista para refinanciar empréstimos, ou mesmo pleiteá-los junto às instituições financeiras", salientou o secretário.