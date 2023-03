Caxias do Sul prepara feirão de empregos para abril

A primeira edição do Feirão de Empregos, que está sendo planejada para acontecer na Prefeitura de Caxias do Sul (rua Alfredo Chaves, 1333), foi lançada durante evento nesta semana. A iniciativa da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação, por meio do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS/SINE), será realizado no dia 15 de abril, sábado, das 9h às 16h.

A realização do Feirão de Empregos visa aumentar a taxa de empregabilidade na cidade e buscar pró-atividade no relacionamento com o setor produtivo local. Conforme o titular da secretaria e presidente do conselho, Élvio Gianni, as entidades têm sido propositivas em suas ações e, através de diagnóstico realizado, aponta as principais necessidades e oportunidades de trabalho e emprego em Caxias.

As vagas cadastradas pelas empresas ficarão ocultas para os candidatos até um dia antes do evento. No dia 14 de abril, às 20h, elas serão disponibilizadas na página da FGTAS/ SINE no Facebook. Ao acessar, o candidato deve verificar a vaga de interesse, os requisitos solicitados, anotar o código de sete dígitos correspondente e levar no dia do Feirão para que o atendimento seja agilizado. É permitido que sejam anotados até três códigos por pessoa.

Os candidatos poderão realizar seu cadastro na agência FGTAS/SINE Caxias do Sul a qualquer momento. Um painel de vagas também estará disponível para consulta das oportunidades junto à equipe de triagem no dia do evento. O Feirão de Empregos é destinado a pessoas maiores de 18 anos e jovens aprendizes, acima de 14 anos, conforme disponibilidade de vagas. A participação no Feirão de Empregos e os serviços, tanto para as empresas ofertantes das vagas, quanto para pessoas que buscam emprego são totalmente gratuitos.