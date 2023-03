Kronenthal Fest retorna com programação maior em Vale Real

A pequena cidade de Vale Real, no Vale do Caí, vive a expectativa do retorno da Kronenthal Fest, que chega na 18ª edição em 2023. Paralisada durante a pandemia - a edição mais recente foi em 2019 - a comunidade com cerca de 6 mil habitantes preparou mudanças para a festa e espera até triplicar o público para esse ano, com projeção de 30 mil pessoas na área do Centro de Convivência Arno Stoffels.

Tradicionalmente realizada no mês de julho, a Kronenthal Fest mudou do inverno para o fim do verão. A mudança, no entanto, tem outro viés. A festividade servirá, também, para comemorar os 31 anos do município, no dia 20 deste mês, que fica localizado próximo de Feliz. E, para isso, o calendário foi ampliado - de um para dois fins de semana. A abertura ocorre no dia 10 de março, sexta-feira, com programação também nos dias 11, 12, 17, 18, 18 e 20.

As soberanas do evento, rainha Sabrina Freiberger Andres e princesas Monique Lamb e Sofia Müller, em visita ao Jornal Cidades, falaram sobre a expectativa delas e da comissão organizadora pela volta da Kronenthal Fest após quatro anos. "É um evento que movimenta toda a comunidade. Conversamos com pessoas de vários segmentos e vemos que o assunto da cidade é a volta da festa", conta Sabrina.

Além disso, ocorrerá pela primeira vez a Expo Vale Real. A feira ocorre no mesmo local da Kronenthal Fest, na área interna do Centro de Convivência Arno Stoffels. Pâmela Schefer, que compõe a comissão organizadora dos dois eventos, conta que os 40 espaços da feira foram comercializados em tempo recorde. "Se tivéssemos um espaço maior, com certeza haveria mais empresas também, pois a procura foi acima da expectativa", afirma. Dessas 40 empresas, 26 são da cidade.

A abertura, às 19h, terá bandinha típica alemã, além de outras apresentações artísticas. No sábado (11), a programação inicia a partir das 11h e vai até à noite. A principal atração é a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que toca no domingo (19).

Os ingressos custam de R$ 10,00 a R$ 15,00, dependendo do dia. Para o show nacional, há valores diferenciados de acordo com a área - que ficará na parte externa e será coberta. As entradas são comercializadas através do site Minha Entrada e a programação completa pode ser consultada pelo Instagram (@kronenthalfest).