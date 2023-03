A prefeitura de Estrela intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue. O município monitora o nível de infestação do mosquito através do Levantamento de Índice Rápido de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa). O último, realizado em janeiro, colocou Estrela com os piores índices do Estado, e os casos da doença já estão crescendo no município.