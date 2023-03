Agesan assume regulação de água e esgoto em Caxias do Sul

A assinatura do termo de adesão à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan/RS) pelo prefeito Adiló Didomenico, e pelo diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), Gilberto Meletti, nesta quarta-feira (1°), representa um novo momento para o saneamento do município de Caxias do Sul. Com a iniciativa, os serviços prestados pelo Samae de abastecimento de água e esgotamento sanitário passam a ser regulados pela agência, assim como será de responsabilidade da Agesan a elaboração dos estudos tarifários.

Representando a Agesan/RS, o diretor geral, Demétrius Gonzalez, reforçou o compromisso da agência em fortalecer vínculos de parceria. "Mesmo na condição de agência reguladora, nossa intenção sempre é atender melhor o usuário, dando mais condições técnicas para que possamos, juntos, atingir a satisfação e transparência na prestação dos serviços", destacou ao lembrar que a agência, com Caxias do Sul, atende 44 municípios do Estado. Gonzalez também anunciou que a Agesan abrirá um escritório com sede em Caxias do Sul, nas proximidades do Samae, para que possam ouvir a população.

Meletti salientou que os servidores do Samae darão todas as condições necessárias para que a agência desempenhe de forma satisfatória o seu trabalho. "Por meio da agência reguladora, que é uma autarquia pública, teremos a padronização do sistema tarifário. Não caberá mais ao Samae, por exemplo, os estudos técnicos para novas tarifas. Todo esse trabalho será desenvolvido pela equipe da agência. Temos certeza que nosso convênio não terá um viés apenas fiscalizatório, mas sim colaborativo, visto toda a expertise da Agesan", afirmou.

A Agesanfoi fundada em 19 de dezembro de 2018 e é um consórcio público. Entre os objetivos da agência estão: contribuir na eficácia e na qualidade dos serviços de saneamento; garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos prestadores e modicidade tarifária; e ser referência na produção intelectual e na divulgação de informações.