Indígenas da Terra Guarita recebem caixas d'água

Equipes da Secretaria da Saúde (SES), da Prefeitura de Redentora e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul realizaram, a entrega de caixas d'água às comunidades da Terra Indígena Guarita, localizada nos municípios de Redentora e Tenente Portela, no norte do Estado. Foram 399 unidades destinadas para Redentora - outras 549 serão entregues em Tenente Portela nos próximos dias.

A ação, de caráter emergencial, visa garantir o acesso à água potável e sua estocagem em local adequado. . Como não estão ligados por encanamento, serão abastecidos provisoriamente por caminhões-pipa. Em 3 de fevereiro, a SES entregou dois mil frascos de hipoclorito de sódio e 300 litros de água à aldeia. Os galões de água foram doados por uma empresa, e o insumo, adquirido com recursos do Estado.

O hipoclorito de sódio foi distribuído nas áreas onde o acesso à água é mais precário, e o insumo tem sido utilizado para purificar a água retirada dos rios. Os galões, após o consumo, também substituem as embalagens até então utilizadas, consideradas impróprias para guardar a água.

Além dessa ação, a força-tarefa do governo do Estado, em parceria com as prefeituras e o Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, estão viabilizando a realização de exames e consultas a gestantes e crianças menores de dois anos de idade. Essa é uma estratégia emergencial enquanto a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, e o município de Redentora se articulam para realizar o acompanhamento de pré-natal das gestantes e das crianças indígenas de forma regular. Para a próxima semana, deverão ser entregues cestas básicas.