Estão abertas as inscrições para mais uma edição do curso gratuito de gasista, realizado pelo Senai Nilo Bettanin e financiado pela Sulgás. São 25 vagas para candidatos a partir dos 18 anos e com Ensino Fundamental completo. Buscando ampliar a presença das mulheres em um mercado majoritariamente masculino, 50% das vagas estão reservadas ao público feminino.

As inscrições devem ser feitas até 07 de março, das 9h às 20h, no Centro de Formação Profissional Senai Nilo Bettanin, na Avenida Presidente Vargas, N° 3023, no Centro de Esteio. O curso é gratuito, tem 300 horas e será realizado no turno da noite, a partir do dia 27 de março.