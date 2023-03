Reunião trata da construção de centro de convenções em Canela

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin, recebeu o gerente-executivo do Gramado e Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias, Luciano Gonçalves, que estava acompanhado pelos captadores de eventos da entidade, Régis Stuani e Fabiano Gallas. Na pauta do encontro estava o futuro centro de convenções e congressos do município, que deverá ser construído junto a área do Parque do Palácio, por meio de recursos oriundos da venda do Centro de Feiras localizado na região central da cidade.

Durante a reunião os representantes do Convention Região das Hortênsias buscaram informações sobre como está o andamento do processo, colocando a entidade à disposição para auxiliar. "Queremos ser parceiros na elaboração da proposta, através do conhecimento de causa que o Convention possui em todo o país e no exterior", comentou o gerente-executivo Luciano Gonçalves, reafirmando a necessidade deste equipamento para Canela e região. "Os números comprovam a demanda por um local adequado aqui na nossa região para eventos corporativos e técnico-científicos de médio e grande porte. Para suprirmos essa lacuna precisamos de um prédio moderno, modular, que atenda as necessidades dos eventos captados", avalia Luciano.

Já o captador de eventos associativos do Convention RH, Régis Stuani, lembrou que somente em 2022 os congressos atraíram cerca de 185 mil pessoas para a região, representando a injeção de aproximadamente R$ 461 milhões na economia local. "Temos uma grande capacidade de crescimento, mas precisamos de um equipamento adequado", projeta Régis. O prefeito Constantino Orsolin determinou ao secretário de Meio Ambiente, Alfredo Schaffer, que o Convention RH tenha participação efetiva no processo de construção do centro de convenções e congressos de Canela.