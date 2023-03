Procon de Canoas faz pesquisa sobre itens da cesta básica

A equipe de fiscalização do Procon de Canoas percorreu as nove maiores redes de supermercados da cidade, na semana passada, para verificar os preços que estavam sendo praticados nos itens da cesta básica. Durante a ação, no total, 18 itens foram verificados, sendo encontrada uma variação de 46,80% entre o maior e o menor valor de cesta (considerando a aquisição de uma unidade de cada produto).

O cesto básico pesquisado pelo Procon é composto por arroz (pacote de 1kg e 5kg), feijão preto, farinha de trigo, açúcar refinado, óleo de soja, sal refinado, massa com ovos, café, extrato de tomate, vinagre de álcool, leite integral, papel higiênico, esponja para louça, sabão em pó, detergente, creme dental e sabonete. Em um mercado, o valor da cesta seria de R$ 96,75, enquanto que em outro estabelecimento este valor chegaria a R$ 142,03.

A média de preços ficou em R$119,33. O produto alimentício que apresentou maior variação foi o extrato de tomate, sendo encontrado por R$ 1,05 em um estabelecimento e R$ 4,79 em outro.

A diretora do Procon Canoas, Taís Marques, destaca que a pesquisa tem o objetivo de ajudar o consumidor na busca de melhores preços. "A tabela resume as ações do Procon com preço médio dos produtos nos estabelecimentos de Canoas. É importante que, ao adquirir algum item, o consumidor compare o preço praticado com a tabela, para verificar se está de fato economizando na hora das compras. Nesta ação, verificamos que a diferença em determinados produtos chegaram a R$8,00, conforme apuramos no preço do arroz de cinco quilos", explica.

Conforme a pesquisa do Procon, o preço médio do café teve redução de 12,81%. A diferença ainda pode ser maior. Com a pesquisa de preços foi possível verificar que o preço do café 500g, sendo comercializado pelo valor de R$7,69, o que representa uma economia de 120%, se comparado ao mercado com maior preço. Dentre as maiores diferenças no preço dos produtos, o arroz branco 1kg apresentou um aumento de 32,1% entre os estabelecimentos.