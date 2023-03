Defesa Civil de Santa Maria aumenta entrega de água em bairros

Passado mais um mês com pouca chuva, o auxílio às famílias afetadas pela estiagem segue ocorrendo pela em Santa Maria, através de ações da prefeitura e da Defesa Civil. O órgão fez um levantamento de dados sobre ações relativas à estiagem durante o mês de fevereiro. Somente na última semana de fevereiro, foram entregues 455 mil litros de água pela Defesa Civil, para os distritos e alguns bairros de Santa Maria, para o consumo humano, beneficiando 450 famílias, totalizando 1.453 pessoas, em 220 pontos.

O somatório do mês chega a 1.557 milhão de litros de água potável, atingindo mais de 3,4 milhões de litros desde o início do ano. Segundo o superintendente da Defesa Civil Municipal, Adão Lemos, o atendimento segue em março em razão de o índice pluvial ainda estar muito abaixo do esperado, e as entregas de água se fazem necessárias.

Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Rural segue com os trabalhos de escavação de açudes. "Estamos entregando 30 caixas de água para famílias de menor recurso socioeconômico com base em relatórios de visitas recorrentes de assistentes sociais a famílias que vivem em regiões em que a estiagem está causando essa demanda. Até o momento, já foram entregues 16 caixas d'água nas localidades", acrescenta Adão.